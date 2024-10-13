Тоні Белью назвав свій рахунок в поєдинку Бетербієв – Бівол

Колишній чемпіон світу за версією WBC у крузервейті Тоні Белью одразу після бою між киргизстанським боксером Дмітрієм Біволом (23-1, 12 КО) і представником Канади Артуром Бетербієвим (21-0, 20 КО) заявив, що побачив у цьому бою перемогу першого.

Про це Тоні написав у соцмережі X.

"Я впевнений, що Бівол виграє, мій рахунок 115-113. Останній раунд знову був дуже близьким, але я просто відчуваю, що Бівол влучніше пробивав усю ніч. Відмінні комбінації, відмінний бій. Бетербієв був неперевершений. Майже 40 років, а він закінчує бої так само сильно, як і в 20 років. Молодці обидва бійці".

Після оголошення результатів Белью додав:

"Відмінний бій, і він міг піти в будь-який бік. Але рахунок 116-112 на користь Бетербієва – це ганьба. Жоден з бійців не виграв цей бій з перевагою у 4 раунди. Це момент, який мене дратує".

Відзначимо, що непереможні боксери зійшлися у поєдинку за абсолютний титул чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг).

Бій відбувся на "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяд та завершився роздільним рішенням суддів на користь Бетербієва: 115:113, 116:112, 114:114. Переможець уперше в кар'єрі пройшов усю дистанцію поєдинку, яка складалася з 12 раундів.