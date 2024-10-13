Бетербієв у контроверсійному бою здолав Бівола та став абсолютним чемпіоном світу

Киргизстанський боксер Дмитро Бівол (23-0, 12 КО) зазнав поразки від представника Канади Артура Бетербієва (20-0, 20 КО) у поєдинку за беззаперечний титул чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг) за версіями The Ring, WBC, IBF і WBO.

Бій відбувся на "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяд та завершився роздільним рішенням суддів 115:113, 116:112, 114:114.

Вже з першого раунду обидва боксери активно йшли вперед, обмінюючись потужними атаками. Спочатку Біволу вдався потужний лівий боковий, а наприкінці першої 3-хвилинки Бетербієв зумів дістатися до суперника потужною двійкою. Представник Киргизстану використовував свою перевагу в техніці та був активнішим у перших чотирьох раундах.

Ближче до середини двобою канадець, що народився у Росії, почав збільшувати свій тиск на суперника. Бівол частіше відходив до канатів та пропускав потужні джеби. У сьомому раунді почалася "м'ясороубка" і Бетербієв на успішну комбінацію Бівола відповів не менш потужною атакою.

У чемпіонських раундах Бівол лідирував за підрахунками очок від експертів і канадець активніше пішов у атаку, в спробі зрівняти рахунок на записках суддів. Намагався киргизький боксер клінчувати суперника, однак Бетербієв не зупинявся та проводив джеби через захист суперника.

Після завершення бою декілька боксерів назвали цей результат "пограбуванням":

"Бівол переміг! Вау, пограбування, якщо спитаєте мене", – написав американський боксер Раян Гарсія.

Wow robbery if you ask me — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) October 12, 2024

"115-113, 116-112. Бокс такий жахливий", – відреагував чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон.

Boxing is so terrible — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) October 12, 2024