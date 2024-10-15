Колишній чемпіон світу назвав свій рахунок в поєдинку Бетербієв – Бівол

Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі американець Тімоті Бредлі (33-1-2, 13 КО) заявив, що побачив у бою між киргизстанським боксером Дмітрієм Біволом (23-1, 12 КО) і представником Канади Артуром Бетербієвим (21-0, 20 КО) перемогу другого з рахунком 115-113.

Про це Бредлі розповів у інтерв'ю ProBox TV.

"Це не було пограбуванням. Після перегляду бою і навіть після оголошення результату, я повинен був вибрати чийсь бік.

Можу сказати, що мені сподобалася робота Бівола, але все ж я повинен був подивитися бій ще раз. Я повернувся додому і переглянув його без звуку. Нічого не змінилося. Я віддав перемогу Бетербієву з різницею у два раунди".

Відзначимо, що непереможені боксери зійшлися у поєдинку за абсолютний титул чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг).

Бій відбувся на "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяд та завершився роздільним рішенням суддів на користь Бетербієва: 115:113, 116:112, 114:114. Переможець уперше в кар'єрі пройшов усю дистанцію поєдинку, яка складалася з 12 раундів.