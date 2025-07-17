Треба знайти когось, хто божевільніший за нього: Чісора назвав єдиний спосіб перемогти Усика

Відомий важковаговик Дерек Чісора висловився напередодні реваншу Олександра Усика та Даніеля Дюбуа, оцінивши обох боксерів.

Про це британець розповів в інтервʼю The Sun.

"Усик проходив тренувальний табір в Іспанії, але зазвичай, коли не там – він у своїй вітальні, слухає, як над головою пролітають ракети.

Треба розуміти: Даніель б'ється з хлопцем, який готовий іти на війну. Єдиний спосіб перемогти Усика зараз – знайти когось, хто божевільніший за нього. Але чи є зараз хтось божевільніший? Я не знаю. Але Даніелю треба таким стати.

Даніель має вийти на стадіон "Вемблі" і стати демоном. І просто піти ва-банк. Не сумніватися в собі – просто йти вперед", – заявив Чісора.