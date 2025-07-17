Треба знайти когось, хто божевільніший за нього: Чісора назвав єдиний спосіб перемогти Усика
Відомий важковаговик Дерек Чісора висловився напередодні реваншу Олександра Усика та Даніеля Дюбуа, оцінивши обох боксерів.
Про це британець розповів в інтервʼю The Sun.
"Усик проходив тренувальний табір в Іспанії, але зазвичай, коли не там – він у своїй вітальні, слухає, як над головою пролітають ракети.
Треба розуміти: Даніель б'ється з хлопцем, який готовий іти на війну. Єдиний спосіб перемогти Усика зараз – знайти когось, хто божевільніший за нього. Але чи є зараз хтось божевільніший? Я не знаю. Але Даніелю треба таким стати.
Даніель має вийти на стадіон "Вемблі" і стати демоном. І просто піти ва-банк. Не сумніватися в собі – просто йти вперед", – заявив Чісора.
Нагадаємо, у ніч з 19 на 20 липня у Лондоні пройде другий бій між Усиком та Дюбуа, який відбудеться на арені "Вемблі".
Напередодні Чісора назвав Олександра "не зовсім нормальним" через його реакцію на ракетні обстріли від росіян.
Також відомий британський боксер розповів, за рахунок чого Дюбуа може перемогти українця в реванші.
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