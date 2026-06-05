Помер львівський суддя міжнародної категорії аматорського боксу

У п'ятницю, 5 травня, майстер спорту України з боксу та суддя міжнародної категорії AIBA Андрій Гриб пішов із життя.

Про це повідомила Федерація Боксу України.

"Він виховував характер у молоді та жорстко тримав дисципліну біля рингу. Для багатьох тренерів і боксерів він роками залишався надійним кутом — людиною, на чию пораду та досвід завжди можна було розраховувати. Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям і всій спортивній спільноті. Ми розділяємо цей біль разом із вами. Спочивайте з миром", – зазначили в організації.

Окрім спортивної діяльності, Гриб працював викладачем Національної академії сухопутних військ та обіймав посаду заступника директора Львівської обласної ДЮСШ.

Нагадаємо, що у травні на 92-му році життя помер заслужений тренер України Михайло Мацих, серед вихованців якого були обидва брати Кличко.