Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Помер львівський суддя міжнародної категорії аматорського боксу

Володимир Слюсарь — 5 червня 2026, 19:35
Помер львівський суддя міжнародної категорії аматорського боксу
Андрій Гриб
ФБУ

У п'ятницю, 5 травня, майстер спорту України з боксу та суддя міжнародної категорії AIBA Андрій Гриб пішов із життя.

Про це повідомила Федерація Боксу України.

"Він виховував характер у молоді та жорстко тримав дисципліну біля рингу. Для багатьох тренерів і боксерів він роками залишався надійним кутом — людиною, на чию пораду та досвід завжди можна було розраховувати. Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям і всій спортивній спільноті. Ми розділяємо цей біль разом із вами. Спочивайте з миром", – зазначили в організації.

Окрім спортивної діяльності, Гриб працював викладачем Національної академії сухопутних військ та обіймав посаду заступника директора Львівської обласної ДЮСШ.

Нагадаємо, що у травні на 92-му році життя помер заслужений тренер України Михайло Мацих, серед вихованців якого були обидва брати Кличко.

Бокс Український бокс

Бокс

Хедшоти після нокаутів: Усик показав, чим займається у вільний час
Наступного тижня ми дізнаємося більше: Кабаєл – про бій з Усиком
Азім за три раунди знищив 36-річного Клаггетта
Ломаченко хоче вийти в ринг проти непереможеного філіппінця
Це треба бачити: Туркі Аль-Шейх показав у slow-mo, як Усик знищив Верховена

Останні новини