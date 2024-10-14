Чемпіона Європи у складі збірної України відсторонили від змагань через підозру у шахрайстві

22-річного гросмейстера Кирила Шевченка, який раніше представляв Україну, відсторонили від командного чемпіонату Іспанії через підозру в шахрайстві.

Про це повідомляє портал Сhess.

Шевченко представляв на турнірі команду Сілла – Інтегрант Коллетіус. Він зіграв внічию проти гроссмейстера Басема Аміна в першому раунді та здобув перемогу над Франсіско Вальєхо в другому раунді.

Регулярна відсутність Шевченка під час матчу в другому раунді викликала підозри, після чого в туалеті було знайдено телефон. Арбітри повідомили, що телефон може бути пов’язаний із Шевченком.

"У світлі доказів того, що цей гравець користувався мобільним телефоном під час гри, на додаток до ігнорування прохань повідомити мене, коли він залишає кімнату, що є порушенням правил ФІДЕ, я вирішив накласти наступну санкцію:

Анулювати дві зіграні партії у 1-му та у 2-му турі на підставі статті 12.8, яка забороняє використання мобільних пристроїв. Обидва опоненти виграли свої партії.

Виключити Кирила Шевченка зі змагань, оскільки це вважається серйозним порушенням на підставі статті 19.9.9", – повідомив головний арбітр Оскар Бруно де Прадо Родрігес.

Командний чемпіонат Іспанії проходить у місті Мелілья з 12 по 18 жовтня.

Шевченко народився в Україні. Наразі він представляє Румунію. Кирило здобув титул гросмейстера у 2017 році – тоді йому було 14 років. Він є переможцем командного ЧЄ-2021 у складі України.