Україна втратила Шевченка, який входить до топ-60 найкращих гравців світу

Більше сотні українських шахістів змінили спортивне громадянство після початку повномасштабного вторгнення. Серед них Кирило Шевченко, що входить до сотні найкращих гравців світу.

Про це повідомляє видання Tribuna.com.

Зі 110 українців, що змінили прапор під яким виступають, 66 молодші 18 років. Ще 44-м не більше 23 років. Зазначається, що вісім шахістів змінили федерацію на російську і лише одна з них — дитина. Також 14-річний Тихон Черняєв повернувся до виступів за Україну після незначного перебування в складі Німеччини. Загалом Федерація шахів України прийняла сім гравців з початку 2022 року.

Найкращим українським шахістом, що змінив спортивне громадянство є Кирило Шевченко, який зараз виступає за Румунію та розташувався на 51-й сходинці рейтингу ФІДЕ.