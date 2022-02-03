Продивус винен боксерам і тренерам сотні тисяч доларів

Джерело - Чемпіон.

Експрезидент ФБУ Володимир Продивус вже 8 років винен боксерам та тренерам проєкту Українські Отамани понад 300 тисяч доларів.

Фани боксу пам’ятають команду Українські Отамани, яка протягом трьох сезонів виступала в Світовий боксерської серії (The World Series Boxing або WSB). У сезоні 2012/13 кольори "Українських Отаманів" захищали Василь Ломаченко, Олександр Усик, Олександр Гвоздик, Денис Берінчик, Дмитро Митрофанов, Віктор Вихрист. Команда дійшла до фіналу турніру. У наступному сезоні склад "Українських Отаманів" серйозно оновився, Ломаченко та Усик перейшли в професіонали. Команда вже не змогла демонструвати високі результати. Власником цього проєкту був на той час президент Федерації боксу України Володимир Продивус. Проєкт закінчився безславно. Вже пройшло 8 років, але борги не виплачені ні боксерам, ні тренерам, ні менеджменту, ні підрядникам, які допомагали організовувати яскраві домашні шоу. Учасники проєкту Українські Отамани піднімали питання виплат багато років тому на конференції ФБУ в Вінниці. Володимир Продивус особисто обіцяв погасити ці заборгованості. Мовляв, виплатимо обов'язково. Але на цьому все і закінчилося. Боксери і менеджмент так і не побачили ані зарплати, ані призових. З підрядниками не розрахувалися за світло, звук, продакшн. До нас потрапив цікавий документ, в якому викладені заборгованості перед боксерами, тренерами, менеджментом та підрядниками проєкт.

Зі свого боку перевіряв авторів документів. Боксери Віктор Вихрист (4000 доларів заборгованість по Українським Отаманам та 10 000 доларів за Європейські ігри-2019) та Ігор Шевардзуцький (5 800 доларів) підтвердили коректність по цифрам. Як і відомий режисер Сергій Долбілов (2500 доларів). Серед менеджменту коректність цифр підтвердили Юрій Шевчук (11 500 доларів) та Катерина Дідковська (1400 доларів). А тренер Дмитро Сосновський їх заперечив. Згідно документу, борг перед ним складає 5000 доларів. Дмитро Дмитрович, який на той час працював головним тренером збірної України, в проекті займав посаду тренера-консультанта.

З Володимиром Продивусом ми домовлялися про зарплату 2000 доларів на місяць - розповідає Дмитро Сосновський Чемпіону. - Як тренер-консультант, я відповідав за формування команди. Сезон тривав, якщо не помиляюсь, 6 місяців, але мені виплатили тільки одну зарплату. Неповну - 1500 доларів. Тож, заборгованість значно більше, ніж 5000 доларів.

В цій ситуації мені не зрозуміло одне. Якщо людина роками не розраховується з боксерами, тренерами та менеджментом, як це можна терпіти такий довгий час? Що не так з нашою боксерською спільнотою?

У 14 регіональних боксерських федерацій терпець урвався минулого року. Вони звернулися до Федерації боксу України з вимогою щодо проведення позачергової звітно-виборчої конференції. Таке рішення ухвалено на загальних зборах, що відбулися у Міністерстві молоді та спорту України. За словами представників ініціативної групи, рішення звітно-виборчої конференції ФБУ, що відбулася 17 грудня, мають бути анульовані через порушення статутних норм Федерації та відсутність кворуму.

Звернення до керівництва ФБУ підписали представники Київської обласної, Київської міської, Житомирської, Рівненської, Хмельницької, Кіровоградської, Харківської, Полтавської, Сумської, Одеської, Чернігівської, Донецької, Львівської та Івано-Франківської областей. Згідно з їхньою заявою, рішення конференції ФБУ є нелегітимними і не мають жодних правових наслідків. Нову звітно-виборчу конференцію Федерації боксу вони пропонують провести 22 лютого.

Мені цікаво, що собі думають представники решти обласних федерацій, яких, схоже, все влаштовує? Можливо, вони теж є адептами “русского мира”, яким, судячи з цього відео, є Володимир Продивус? Чи вони є “невиправними терпілами” з світоглядам кріпосних селян? Чи у них є спільні фінансові інтереси з чинним керівництвом ФБУ? Сподіваюсь про це незабаром дізнатися і розповісти нашим читачам.

Список Продивуса (заборгованість по проєкту Українські Отамани)

Максим Розенко, Чемпіон