ФІДЕ продовжила строк дискваліфікації чемпіона Європи у складі збірної України

Комісія з етики та дисципліни Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) продовжила дискваліфікацію 22-річного гросмейстера Кирила Шевченка, який раніше представляв Україну.

Про це повідомляє пресслужба організації.

У жовтні гросмейстера відсторонили від командного чемпіонату Іспанії через підозру в шахрайстві. Його звинуватили у прихованому телефоні в туалеті.

Комісія з чесної гри ФІДЕ рекомендувала дискваліфікувати Шевченка на три роки (з відстрочкою на один рік), а також позбавлення його титулу гросмейстера.

Зазначається, що Кирило визнав провину у тому, що сховав телефон, але заперечив, що це вплинуло на результат гри. Також він співпрацював зі слідством, тому рішення про позбавлення титулу не ухвалили.

Щодо термінів дискваліфікації, то вони рахуватимуться із 19 жовтня 2024 року, коли його фактично відсторонили від змагань, та будуть діяти до 18 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, гросмейстер народився в Україні. Наразі він представляє Румунію. Він є переможцем командного ЧЄ-2021 у складі України.