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Міністр молоді та спорту: Продивус вчинив цинічно і неприпустимо

Сьогодні 14:49 413 0
Міністр молоді та спорту: Продивус вчинив цинічно і неприпустимо

Джерело - Чемпіон.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт засуджує підтримку екс-президентом Федерації боксу України представника країни-агресора.

13-14 травня в Стамбулі відбувся конгрес Міжнародної боксерської асоціації (IBA), на якому президентом IBA за спеціальною схемою був переобраний росіянин Умар Кремльов.

Перед конгресом президент Нідерландської федерації боксу Борис ван дер Ворст ініціював листа до IBA, щоб обговорити можливість призупинення членства Російської федерації боксу після публікації в соціальних мережах на підтримку президента Росії Володимира Путіна, російської політики та війни в Україні.

Лист підписали представники восьми країн, за виключенням представника України Володимира Продивуса. За день до виборів, Бориса ван дер Ворста оголосили таким, що не має права балотуватися, як кандидат, через "порушення статуту IBA".  Умар Кремльов був обраний без голосування та шляхом акламації, оскільки він був єдиним кандидатом.  Того ж дня В.Продивуса призначили віцепрезидентом Ради директорів IBA.  Результати виборів в IBA зараз оскаржуються в Спортивному арбітражному суді.

 

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Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт також засудив це рішення:

"Це вкрай неприйнятне рішення, особливо в той час, коли наша країна воює з Росією. Продивус, як представник України, має піти у відставку з цієї посади та засудити рішення Конгресу!

Більше того, відразу після повномасштабної російської агресії проти України Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував всім Міжнародним спортивним федераціям вжити заходів і не допускати російських і білоруських спортсменів до виступів на міжнародному рівні або принаймні не допускати їх виступів під своїм прапором, гімном і назвою країни на міжнародних змаганнях.

Ми, команда Міністерства молоді та спорту, і я особисто, підтримуємо рекомендацію МОК і засуджуємо такі інциденти, як у IBA. Продивус вчинив цинічно і неприпустимо".

У червні 2019 року МОК призупинив визнання IBA Міжнародною федерацією. При цьому, МОК неодноразово висловлював свою стурбованість з приводу управління IBA та фінансової залежності IBA від російської державної компанії "Газпром". МОК знову підняв ці питання після виборів у IBA на минулому тижні та заявив:

"МОК дуже уважно стежить за подіями в IBA.  Позиція МОК щодо IBA була чітко викладена в заяві МОК у грудні 2021 року. Різні аспекти стурбованості МОК, включаючи фінансову залежність від державної компанії "Газпром", досі не вирішені. Події навколо Генеральної Асамблеї IBA, зокрема вибори, заслуговують ретельного аналізу і лише посилюють питання та сумніви щодо управління IBA".

Міністр Вадим Гутцайт також зазначив, що через такі дії ці люди ганьблять не лише український, а й міжнародний спорт.  Є ризик, що після таких рішень бокс може бути виключений з програми Олімпіади 2024 року в Парижі.

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