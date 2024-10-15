Федерація шахів Румунії відреагувала на відсторонення ексукраїнця Шевченка через підозру в шахрайстві

Федерація шахів Румунії відреагувала на відсторонення чемпіона Європи у складі збірної України гросмейстера Кирила Шевченка від командного чемпіонату Іспанії з шахів через підозру в шахрайстві та вимагає доказів.

Про це йдеться у заяві пресслужби ФШР.

Там зазначили, що Федерація шахів Румунії визнала звинувачення, висунуті проти Кирила Шевченка.

"За ці роки ми довели, що дуже серйозно ставимося до всіх правил боротьби з шахрайством і продовжуватимемо це робити. Ми були, є і матимемо нульову толерантність до порушень правил чесної гри.

Але такі серйозні звинувачення обов’язково мають бути підкріплені вагомими доказами, а досі оприлюднені лише непрямі докази.

Ми чекаємо на подробиці справи та уважно вивчимо супутні докази. Наразі у нас є лише повідомлення преси та ймовірні свідки, але немає офіційного повідомлення. До того часу ми на боці нашого шахіста, який заперечує висунуті проти нього звинувачення. Ми підтримаємо його, як підтримуємо всіх наших шахістів, у рамках чинних правил.

Якщо з’явиться додаткова інформація, ми ухвалимо рішення щодо наших подальших дій у рамках Федерації", – йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що 22-річного гросмейстера Кирила Шевченка, який раніше представляв Україну, відсторонили від командного чемпіонату Іспанії через підозру в шахрайстві.

Регулярна відсутність ексукраїнця під час матчу в другому раунді викликала підозри, після чого в туалеті було знайдено телефон.