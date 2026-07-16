Інсайдер розповів деталі щодо бою Усика з Вайлдером
Інсайдер Ден Рафаель розкрив нові деталі щодо можливого бою колишнього чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО) проти Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО).
Про це він розповів у коментарі About Boxing.
"Я думаю, що він зрештою буде битися з Вайлдером. Хоча менеджер Вайлдера Шеллі Фінкель, з яким я розмовляв останніми днями, сказав: "Дивись, ми б хотіли провести цей бій". Вони хотіли провести його до того, як Вайлдер бився з Чісорою, а Усик – з Верховеном.
Він сказав, що з ними ще не зв'язувалися. Подивимося, чи зможуть вони організувати бій. І я думаю, що цей суперник має найбільший сенс, тому що Усик і його команда сказали, що хочуть, щоб останні кілька боїв або останній бій відбувся в США. Він бився тут лише тричі. Двічі захищав титул у важкій вазі. А потім, коли він дебютував у надважкій вазі, він провів бій в Чикаго.
Але якщо він хоче приїхати до Америки та завершити кар'єру, який найбільший бій він можете провести в Америці з іншим надважковаговиком? Це Деонтей Вайлдер. Дехто припускає, що, можливо, з ним має битися Давід Бенавідесом, чинний володар титулу чемпіона у важкій вазі. Цей бій можна було б добре розкрутити. І нічого поганого не можу сказати про Давіда, але Вайлдер – набагато більш відоме ім'я. І це той хлопець, з яким сам Усик хотів би битися", – підсумував Рафаель.
Зазначимо, що Олександр Усик після звільнення поясів заявив, що не йде зі спорту й у нього залишився "Last dance". Наразі невідомо, хто стане його наступним суперником, але найбільш ймовірним варіантом вважається Деонтей Вайлдер.
Напередодні брат Тайсона Ф'юрі також натякнув на можливість проведення трилогії. Про бажання втретє розділити ринг раніше заявляли обидва боксери.