Інсайдер розповів деталі щодо бою Усика з Вайлдером

Інсайдер Ден Рафаель розкрив нові деталі щодо можливого бою колишнього чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО) проти Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО).

Про це він розповів у коментарі About Boxing.

"Я думаю, що він зрештою буде битися з Вайлдером. Хоча менеджер Вайлдера Шеллі Фінкель, з яким я розмовляв останніми днями, сказав: "Дивись, ми б хотіли провести цей бій". Вони хотіли провести його до того, як Вайлдер бився з Чісорою, а Усик – з Верховеном.

Він сказав, що з ними ще не зв'язувалися. Подивимося, чи зможуть вони організувати бій. І я думаю, що цей суперник має найбільший сенс, тому що Усик і його команда сказали, що хочуть, щоб останні кілька боїв або останній бій відбувся в США. Він бився тут лише тричі. Двічі захищав титул у важкій вазі. А потім, коли він дебютував у надважкій вазі, він провів бій в Чикаго.

Але якщо він хоче приїхати до Америки та завершити кар'єру, який найбільший бій він можете провести в Америці з іншим надважковаговиком? Це Деонтей Вайлдер. Дехто припускає, що, можливо, з ним має битися Давід Бенавідесом, чинний володар титулу чемпіона у важкій вазі. Цей бій можна було б добре розкрутити. І нічого поганого не можу сказати про Давіда, але Вайлдер – набагато більш відоме ім'я. І це той хлопець, з яким сам Усик хотів би битися", – підсумував Рафаель.