Тепер я думаю про молодих хлопців, які чекають своєї черги: Усик – про відмову від титулів

Колишній абсолютний чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик (25-0, 16 КО) розповів, що звільнення титулів дає йому фінансову свободу, адже за чемпіонські бої потрібно сплачувати санкційні внески.

Про це він сказав в інтерв'ю Daily Mail Boxing.

За словами українського боксера, усі чемпіони світу, які володіють бодай одним поясом, віддають певний відсоток організаціям.

Непереможений Усик пояснив, чому відмовився від поясів.

"Для мене це нормально. Але зараз… Послухайте, я вже триразовий абсолютний чемпіон світу. Це чудово, коли у тебе є пояси, але тепер я думаю про молодих хлопців, які чекають своєї черги, які стоять і думають: "Коли ж настане мій шанс?" Будь ласка, тепер він у вас є – використайте його", – заявив Олександр.

Водночас Усик продовжує володіти поясом чемпіона за версією авторитетного журналу The Ring.

Після відмови від титулів з'явилася інформація, що попереду на Олександра може чекати прощальний бій у США, а його суперником може стати Деонтей Вайлдер.

Натомість Сергій Лапін, директор команди непереможеного українця, заговорив про двох потенційних суперників для Усика. Мова йшла якраз про Джона Джонса та Вайлдера. Однак перший із них вже публічно відмовився від такого потенційного двобою.