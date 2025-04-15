Про бій спочатку оголошують промоутери, а не медіа: Клімас – про реванш Усика з Дюбуа

Егіс Клімас, менеджер чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО), відреагував на інформацію про бій проти чемпіона IBF Даніеля Дюбуа (22−2, 21 KO).

Про це він розповів у соцмережі "Х".

Менеджер вважає, що інформація The Ring про те, що бій Усика з Дюбуа відбудеться 12 липня на лондонському стадіоні "Вемблі", є передчасною.

"Якщо ви знаєте правила, а всі їх знають, то спочатку промоутери оголошують бої, а вже потім медіа роблять свою справу — не навпаки. Ви бачили якісь інші анонси від промоутерів чи команд? Окрім кількох несерйозних медійників, які намагаються висунутись поперед усіх", – написав Клімас.

Раніше інформацію про бій прокоментував промоутер українця Олександр Красюк, який не підтвердив та не спростував її, проте зазначив, що переговори тривають.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.

Дюбуа у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.