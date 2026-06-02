Виділив лише Усика: Кличко відмовився складати трійку найкращих супертяжів світу

Мер Києва та колишній чемпіон світу Віталій Кличко намагався скласти трійку найкращих боксерів гевівейту прямо зараз.

Його слова наводить Sport-express.ua.

Кличко-старший виділив Олександра Усика та більше не зміг нікого назвати. Ексбоксер пояснив, що насамперед його увага прикута до земляка, а за іншими бійцями стежить не так активно.

"Останнім часом моя увага прикута насамперед до Усика. За іншими боксерами надважкої ваги стежу значно менше, тому не хотів би називати трійку найкращих лише заради самого рейтингу", – сказав Кличко.

Раніше Віталій Кличко висловився щодо гіпотетичного бою з володарем титулів WBC, WBA і IBF Усиком. Натомість Володимир Кличко оцінив потенційного суперника для Олександра та відреагував на поради промоутера Олександра Красюка щодо майбутнього українського чемпіона.

Нагадаємо, що Усик у своєму крайньому поєдинку здолав технічним нокаутом в 11-му раунді Ріко Верховена. Момент із зупинкою бою (за секунду до кінця 11-го раунду) не сподобався нідерландському кікбоксеру, який одразу після зустрічі подав протест щодо результату поєдинку. На його думку, суддя зарано визначив переможця бою.

У боксерській спільноті вже з'являється чимало розмов навколо можливого реваншу, якого так бажає сам Верховен. Одразу після зустрічі голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх заговорив про бажання організувати реванш.

ФОТО: Denys Didkivskyi