Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Хотів би бути, як батько: син Кличка відповів, чи піде в політику

Сергій Шаховець — 4 травня 2026, 14:08
Хотів би бути, як батько: син Кличка відповів, чи піде в політику
Максим Кличко
instagram.com/maximklitschko1/

Український центровий Монако Максим Кличко розповів, чи піде в політику за прикладом свого батька Віталія Кличка.

Слова 21-річного баскетболіста цитує RMC Sport.

Максим зазначив, що для нього взірцем політика є його батько, на якого він хотів би бути схожим. Однак наразі Кличко-молодший не планує політичної діяльність.

"Я б волів цього уникнути. За словами мого батька, його спортивна кар'єра була найлегшою частиною його шляху. Політика дуже вимоглива. Цілком присвятити себе своїй країні, своєму народу – дуже виснажливо і стресово. Якби я пішов у політику, я хотів би бути таким же хорошим, як він", – сказав Максим Кличко.

Нагадаємо, що Віталій Кличко розпочав політичну кар'єру у березні 2006 року, коли одночасно балотувався до Верховної Ради та Київської міської ради. Свій останній бій на боксерському рингу він провів 8 вересня 2012 року.

Раніше повідомлялося, що Максим Кличко зіграв дебютний матч за основний склад Монако.

Читайте також :
Ексклюзив інтерв'ю Кров чемпіонів – гра своя. Максим Кличко – про дебют у збірній України та проривний сезон у Франції
Віталій Кличко Максим Кличко

Максим Кличко

Син Кличка дебютував за основу Монако в чемпіонаті Франції
Санон та Кличко не зіграють з Іспанією у відборі на ЧС-2027
Батя дзвонить з Києва під обстрілами, а я не вірю: Максим Кличко – про початок війни
До нього є питання: Максим Кличко – про погляди Ломаченка
Син Кличка травмувався у матчі збірної України

Останні новини