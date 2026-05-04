Хотів би бути, як батько: син Кличка відповів, чи піде в політику

Український центровий Монако Максим Кличко розповів, чи піде в політику за прикладом свого батька Віталія Кличка.

Слова 21-річного баскетболіста цитує RMC Sport.

Максим зазначив, що для нього взірцем політика є його батько, на якого він хотів би бути схожим. Однак наразі Кличко-молодший не планує політичної діяльність.

"Я б волів цього уникнути. За словами мого батька, його спортивна кар'єра була найлегшою частиною його шляху. Політика дуже вимоглива. Цілком присвятити себе своїй країні, своєму народу – дуже виснажливо і стресово. Якби я пішов у політику, я хотів би бути таким же хорошим, як він", – сказав Максим Кличко.

Нагадаємо, що Віталій Кличко розпочав політичну кар'єру у березні 2006 року, коли одночасно балотувався до Верховної Ради та Київської міської ради. Свій останній бій на боксерському рингу він провів 8 вересня 2012 року.

Раніше повідомлялося, що Максим Кличко зіграв дебютний матч за основний склад Монако.