Чому Хижняку буде дуже важко повторити успіхи Усика та братів Кличків і до чого тут "пастка Ломаченка"

Уже в березні олімпійський чемпіон Парижа-2024 Олександр Хижняк, представляючи промоутерську компанію Usyk 17, дебютує у професійному боксі.

Насправді для боксерського світу це не новина. У липні минулого року Хижняк відвідав чемпіонський бій Олександра Усика з Даніелем Дюбуа на "Вемблі" і, одягнутий у футболку з написом Usyk Team, в інтерв'ю Чемпіону розповів:

"Це не є секретом чи несподіванкою. Хочу з наступного року спробувати себе на професійному ринзі. Буду поєднувати олімпійський бокс із професійним".

У цьому ж інтерв'ю Хижняк подякував Усику та його команді за запрошення і зізнався, що Олександр – орієнтир для нього.

"Усик довів, що немає нічого неможливого. Що рівно скільки він хоче – рівно стільки у нього й виходить. Бачу, наскільки впевнено він приймає рішення і йде до нової цілі. Звісно, для мене він – приклад".

Також можна пригадати історію, коли Усик зі своєї кишені сплатив Хижняку премію у розмірі 100 тисяч доларів за золоту олімпійську медаль Парижа-2024. Є всі передумови вважати, що вже тоді Олександр-старший думав про те, що в майбутньому непогано буде долучити до власної промоутерської компанії й Олександра-молодшого. Тож 21 березня 2026 року в Києві в шоу Rising Stars (Зірки, що сходять) чекаємо на дебют Хижняка серед профі.

Чи зможе полтавець на професійному рингу повторити шалені успіхи Усика та братів Кличків? Тут питання відкрите. Це можливо, але вкрай проблематично.

НОК України

Подивімось на речі реально. 3 серпня Хижняку виповниться 31 рік. Погодьтеся, трохи забагато як для шоу під назвою Rising Stars.

Олександр розповідав нам, що також планує взяти участь в Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі-2028, щоб стати найтитулованішим українським боксером-олімпійцем (для цього йому потрібно знову виграти золоту медаль). Якщо плани Хижняка не змінились, то протягом 2,5 років він буде поєднувати олімпійський бокс із професійним. Наскільки це буде гальмувати його професійну кар'єру – важко сказати. Але навряд чи прискорить цей шлях.

У будь-якому разі, дебютувати на профі-рингу, коли тобі вже за 30 – точно не найкращий варіант. Олександр Усик провів свій перший професійний бій у 26 років. Віталій Кличко – у 25. Володимир Кличко – у 20 років. Тобто, у Хижняка буде набагато менше часу в професійному боксі, ніж було в Усика та братів. Враховуємо, що Олександр не є важковаговиком і, скоріше за все, буде змагатися в лайтгевівейті (до 79,37 кг). Навіть Гвоздик, який виступає у цій вазі, дебютував на професійному рингу у 27 років.

Усику знадобилося 3 роки, щоб пройти шлях від дебюту у професійному боксі до титулу чемпіона світу. Віталію Кличку – 2,5 роки. Володимиру Кличку – майже 4 роки. Хижняк, враховуючи підтримку Усика-промоутера, може пройти цей шлях швидше. Але наскільки швидше? На відміну від Ломаченка, у другому чи третьому поєдинку йому навряд організують чемпіонський бій.

На мою думку, Хижняк запізнився з переходом у професіонали на 8 років. Цей крок 22-річному українцю потрібно було зробити після тріумфального для нього сезону-2017, коли Олександр виграв і чемпіонат Європи у Харкові, і чемпіонат світу в Гамбурзі. Причому і в Україні, і в Німеччині полтавця визнали найкращим боксером турніру (незалежно від вагових категорій), а в Гамбурзі його навіть нагороджував… Володимир Кличко.

НОК України

Тоді в Олександра була купа пропозицій від іноземних промоутерів. І не тільки. Точно знаю, що в той час компанія братів Кличків К2 Promotions пропонувала Хижняку перейти у професіонали, але навіть вся наполегливість гендиректора компанії Олександра Красюка не змогла змінити рішення полтавця залишитися в олімпійському боксі.

Певною мірою Хижняк потрапив у "пастку Ломаченка". Василь після золота Пекіна-2008 теж вирішив залишитися ще на один олімпійський цикл, і цих 4 років йому потім дуже не вистачило у професійній боксерській кар'єрі, де Ломаченко міг і повинен був досягти більш вагомих результатів. Тільки, на відміну від Василя, Олександр запізнився не на один, а на два олімпійські цикли. Тобто не на 4, а на 8 років.

На мою думку, стеля для Хижняка у професійному боксі – повторити шлях Олександра Гвоздика. Тобто, стати чемпіоном світу (Гвоздик став чемпіоном у 31 рік), провести 1-2 захисти й плавно переходити до життя "після спорту". Царювати 10 років на боксерському Олімпі, як це робив Володимир Кличко, Олександру точно не вистачить часу. Навіть з підтримкою Усика-промоутера.

Хай там як, дебют Хижняка у професіоналах – вагома подія в українському боксі. В найближчі роки ми дізнаємося, чи зможе полтавець повторити дивовижний шлях свого нового промоутера, який у 2013 році підписав контракт з К2 Promotions і в підсумку став абсолютним чемпіоном світу. Потрібно визнати: орієнтир у Хижняка чудовий.

Максим Розенко, Чемпіон