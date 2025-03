Ларрі Мерчант: кращими боксерами з усіх, кого я бачив, були брати Клички

Інколи в коментарях до наших матеріалів про американських зірок спорту з українським корінням читачі жалкують, що мало інформації саме про українську складову біографії того чи іншого персонажа. А що поробиш, коли всі вказівки обмежуються визначенням "of Ukrainian descent" (українського походження) або "son of Ukrainian immigrants" (син іммігрантів з України).

Наразі маємо унікальний випадок. Інформацію про українське походження я отримав безпосередньо від героя матеріалу. Та й взагалі спілкування із персонажем – небувала подія в нашій темі. Але таки пощастило трохи поговорити особисто з 94-річним Ларрі Мерчантом, найкрутішим телекоментатором боксу у світі протягом майже сорока років.

Поціновувачі боксу старшого віку добре пам’ятають трансляції найкращих боксерських матчів на каналі "1+1" у пізніх 1990-х та ранніх 2000-х роках під коментар Володимира Гендліна. Коли трансляція була з каналу HBO, то після бою на ринзі неодмінно з’являвся з мікрофоном Ларрі Мерчант, який розмовляв з переможцем, а потім з переможеним (якщо той був у змозі спілкуватись). Володимир Гендлін казав в ефірі: "А ось і Ларрі Мерчант, знаменитий коментатор каналу НВО".

Колеги одностайно визнають його кращим телевізійним аналітиком боксу всіх часів. Про рівень та репутацію Ларрі Мерчанта красномовно свідчить той факт, що коли в нього виник конфлікт з Майком Тайсоном через гострі питання та неприємні коментарі, і Залізний Майк, тоді – домінантний король суперважкого дивізіону, поставив HBO ультиматум, керівництво каналу відмовилось від трансляцій боїв Тайсона, але не поступилось Мерчантом.

Ексклюзивно з біографії

Про Ларрі Мерчанта є досить багато інформації у відкритих джерелах. Але під час особистого спілкування мені вдалося дізнатися кілька деталей, які не фігурували ніде.

Містер Мерчант розповів, що його батьки, єврейські іммігранти першого покоління, познайомились вже у Штатах. Родина батька приїхала до Америки 1907 року з Києва, а родина матері приїхала 1911 року з Одеси.

Цікавий момент: під час реєстрації в нью-йоркському порту міграційні чиновники запропонували дідусеві Ларрі обрати якесь інше прізвище, тому що його прізвище Височанський здалось надто складним та нібито польським. Він обрав – Кауфман (на ідиші – купець). Таким чином батько майбутнього коментатора розпочав своє життя в Америці як Емануель Кауфман. Згодом він одружився з Енн Барбаш, якій на момент прибуття її родини до США було три місяці. Емануель працював менеджером у пральні, а Енн – секретаркою в адвокатських конторах.

Під прізвищем Кауфман народився їх первісток Ларрі – 11 лютого 1931 року у нью-йоркському районі Бронкс. Прізвище Мерчант (буквальний переклад слова "купець" на англійську мову) він взяв під час армійської служби, яку проходив у Німеччині на початку 1950-х років.

"Тоді була корейська війна", – зазначив Ларрі у нашій бесіді.

Це суперечить версії, згідно з якою він змінив прізвище на початку телевізійної кар’єри, щоб уникнути антисемітизму. Втім, для американської армії того часу проблема також була актуальною: згадаймо, наприклад, кінофільм голлівудського лемка Едварда Дмітрика "Перехресний вогонь".

Ларрі Мерчант закінчив середню школу Лафайєті та університет Оклахоми за спеціальністю "журналістика". Він відслужив два роки в армії, де був спортивним журналістом для воєнної газети Stars and Stripes. У 1953 році звільнився з армії та став спортивним редактором газети Wilmington News. Після недовгої роботи в агенції Associated Press його призначили спортивним редактором газети Philadelphia Daily News, де він писав колонку п'ять днів на тиждень. У 1965 році він переїхав до Нью-Йорка, щоб стати колумністом газети New York Post. У 1975 році він залишив Post і працював репортером та коментатором на телеканалі NBC та писав колонку загального характеру для Los Angeles Herald-Examiner. З того часу він мешкає у Лос-Анджелесі.

Ларрі Мерчант під час роботи в газеті Philadelphia Daily News Philadelphia Daily News

У 1978 році Ларрі Мерчант приєднався до телеканалу HBO Sports як експерт-аналітик їхніх боксерських телетрансляцій і пропрацював там 35 років.

Його першим боєм на HBO був поєдинок Джеймса Скотта проти Едді Грегорі у в'язниці міста Равей (штат Нью-Джерсі, жовтень 1978). До речі, то був унікальний бій: Джеймс Скотт, професійний боксер та злочинець-рецидивіст, відбував тюремний строк 40 років за грабунок та вбивство; він був учасником спеціальної програми реабілітації, за якою йому дозволили провести декілька боїв просто в тюрмі. Поєдинок проти тодішнього першого номеру рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) Едді Грегорі транслювали на HBO, коментували Ларрі Мерчант та Шугар Рей Леонард. Попри те, що Грегорі був фаворитом 4 до 1, Скотт виграв 12-раундовий бій одноголосним рішенням суддів.

Найкращий коментатор

Головною функцією Ларрі Мерчанта на HBO був аналіз до та після боїв, а також інтерв’ю після поєдинків просто в рингу. Глядачі HBO відразу вподобали стиль його коментарів: не маючи улюбленців, він казав про будь-кого те, що думав; а під час післяматчевих інтерв’ю постійно ставив боксерам незручні питання.

Яскравим прикладом манери Мерчанта є бій у серпні 2006 року, в якому Вернон Форрест виграв в Айка Куорті дуже спірним рішенням. Коли Форрест після бою подякував своїм близьким, Мерчант пожартував:

"А ви б не хотіли також подякувати суддям?"

Зрозуміло, що така манера подобалась далеко не всім спортсменам, тому Ларрі мав відомі конфлікти з такими зірками, як Майк Тайсон, Оскар де ла Хойя, Флойд Мейвезер.

Де ла Хойя образився на Мерчанта, коли той відреагував на музику мар’ячі, під яку Оскар вийшов на бій проти Пернелла Вітакера у квітні 1997-го.

"Я люблю музику мар’ячі, але у цій ситуації вона була блювотною", – сказав Ларрі.

Де ла Хойя вимагав, щоб коментатора відсторонили, та згодом Мерчант перепросив у нього в ефірі.

З Мейвезером, якого Мерчант постійно критикував за нудну манеру ведення боїв та вибір зручних опонентів, у Ларрі був найгостріший конфлікт у вересні 2011 року. Під час бою з Віктором Ортісом Мейвезер завдав супернику удару в той момент, коли той, беззахисний, вибачався перед ним за удар головою.

Мерчант назвав таку перемогу нечесною, а Флойд обізвав його "лайном, яке не розбирається в боксі".

"Якби я був на 50 років молодшим, я б надрав тобі дупу за такі слова", – сказав Ларрі у відповідь.

Втім, у травні 2012 року після бою Мейвезера проти Мігеля Котто коментатор та боксер публічно вибачились один перед одним.

Ларрі Мерчант і Флойд Мейвезер, 2012 рік Getty Images

Звичайно, Ларрі Мерчанта поважали не за скандали та конфлікти, а за харизму, любов до боксу та глибоке знання предмета. Формальне визнання виразилось у численних престижних нагородах.

У 1985 році Мерчанта було нагороджено Меморіальною нагородою Сема Тауба за видатні досягнення в тележурналістиці від BWAA (Американська асоціація журналістів боксу). Пізніше він став лауреатом ще двох нагород BWAA: премії Барні Наглера (2006, за довгу успішну працю) та премії Ей Джей Ліблінга (2008, за найкращий боксерський матеріал).

У 2002 році Ларрі Мерчанта ввели до Світової зали слави боксу в Лос-Анджелесі, а у 2009 році – до знаменитої Міжнародної зали слави боксу в Канастоті, штат Нью-Йорк.

Наш герой написав три книги (найбільш відома з них – "Національна футбольна лотерея", 1973) та виступив сценаристом документального серіалу HBO "Легендарні ночі".

Під час урочистої церемонії проводів Мерчанта, яку НВО влаштувала у грудні 2012 року, він після своєї фінальної промови, ледь стримуючи сльози, сказав колезі Джиму Лемплі:

"Ми не протримались більше за The Rolling Stones, проте ми випередили The Beatles".

З Джимом Лемплі вони пропрацювали в команді HBO Boxing понад 25 років, Лемплі називав Мерчанта своїм ментором.

Ларрі Мерчант живе у місті Санта-Моніка. На жаль, його кохана дружина, кіноактриса Патрісія Стіч, пішла з життя зовсім недавно – у лютому 2025-го. Їй було 85 років.

Коментатор має двох дочок та трьох онуків.

Феномен братів Кличків

А тепер ще кілька позицій, які я обговорив з легендарним коментатором під час телефонної розмови.

Стосовно України, Ларрі Мерчант найбільшим своїм зв’язком визначив братів Кличків – хоча пам’ятає смачний борщ, яким у дитинстві частувала його бабуся. В Україні він не бував, але до нашої країни свого часу приїжджав його молодший брат Річард.

Щодо братів Кличків, то на питання – хто з видатних боксерів, яких він бачив (а він бачив майже всіх), справив на нього найбільше враження, містер Мерчант впевнено відповів: брати Клички.

Чи не є це проявом політесу, бажанням сказати приємне співрозмовнику? – зауважив я.

"Ні, брати Кличко були справжнім феноменом, боксери з технікою та ударом, європейці, які спромоглись підкорити американську публіку, – підкреслив легендарний коментатор. – Я добре їх знаю, але більше контактував з Володимиром, він провів в Америці набагато більше боїв, ніж Віталій, нинішній мер Києва. Якось Володимир запросив мене на вечерю, ми чудово поспілкувались, він – надзвичайно інтелігентна, розумна та приємна людина, я дуже його люблю. Брати Клички реально змінили суперважкий дивізіон. Віталій був сильніший та стійкіший, але Володимир був кращим у техніці й тактиці".

Коли ж я попросив назвати когось крім славетних братів, Ларрі Мерчант так само впевнено відповів: Мохаммед Алі, Майк Тайсон, Леннокс Льюїс.

– Ви любите лише важковаговиків?

– Так! Я люблю бійців гевівейту. А Україна дала світові відразу трьох видатних чемпіонів у гевівейті – братів Кличків та Олександра Усика, це справжнє диво!

"Я добре запам’ятав Усика ще у крузервейті, – зазначив мій співрозмовник. – А те, що він показав у боях проти Тайсона Фьюрі, це просто феноменально".

Та й після активної кар’єри Ларрі Мерчант залишився потрібним. Його залюбки запрошували виступити експертом на телеканалах ESPN та FOX, на різних радіостанціях та подкастах. 16 березня, Ларрі був гостем на радіо Sports Byline USA у ведучого Педро Фернандеса – завдяки якому відбулося наше спілкування.