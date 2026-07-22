Забракував Вайлдера: британський супертяж знайшов суперників для Усика

Британський боксер Фрейзер Кларк (9-3-1, 7 КО) підібрав суперника для Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його слова передає TalkSPORT Boxing.

Він переконаний, що якщо брати серед боксерів, то тут в українця не повинно бути варіантів, окрім Тайсона Ф'юрі. Водночас 34-річний супертяж вважає, що зараз настав час, коли усі перебувають у такій точці розвитку єдиноборств, коли не має великого значення, представником якого виду спорту є атлет.

За його словами, якщо ти суперзірка, то можеш вийти на боксерський ринг і побитися з одним із найкращих боксерів покоління P4P.

"Якщо це не Тайсон Ф'юрі або інший боксер такого рівня, я думаю, варто розглянути американських зірок, когось на зразок Джона Джонса з UFC. Я думаю, що він дуже популярний в Америці. Я не думаю, що ми говоримо лише про бокс. Ці кросоверні бої, подобається вам це чи ні, нікуди не подінуться. І коли мова заходить про бій Усика на стадіоні в Америці, то це ім'я першим спадає на думку", – заявив Фрейзер.

Натомість Усик хоче побитися проти Деонтея Вайлдера. Британець глибоко переконаний, що такий двобій не приверне увагу спортивної спільноти.

"Колись я дуже хотів побачити цей бій, але вже пройшов певний час. Ми бачили поєдинок Вайлдера з Чісорою. Просто зараз вони для мене не на одному рівні. Я навіть не знаю, які амбіції Деонтея Вайлдера у цьому спорті. І чи захотів би він тепер битися з Олександром Усиком у прощальному бою, коли він віддав усі титули?" – відповів Кларк.

Нагадаємо, що таку битву проти "Бронзового бомбардувальника" почали приписувати Олександру після його відмови від чемпіонських поясів. У його арсеналі залишився лише титул авторитетного журналу The Ring.

Непереможений український боксер пояснив свій вчинок.

Наступна зустріч стане прощальною для Усика на профі-рингу та може відбутися у США.

Раніше Сергій Лапін, директор команди непереможеного українця, заговорив про двох потенційних суперників для Усика. Мова йшла якраз про Джона Джонса та Вайлдера. Однак перший із них вже публічно відмовився від такого потенційного двобою.