Усик зустрівся з легендою збірної Іспанії під час фіналу ЧС-2026

Чимало зірок приїхали на фінал чемпіонату світу-2026 з футболу між Іспанією та Аргентиною, зокрема, серед почесних гостей був колишній абсолютний чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик.

Український боксер опублікував у соцмережі Х відео, у якому поділився з прихильниками чудовою зустріччю.

Усик перекинувся рукостисканнями та кількома словами з легендою збірної Іспанії з футболу Серхіо Рамосом.

Цікаво, що цього дня серце Усика було із "Червоною Фурією".

"Чудово бачити тебе. Ми підтримуємо одну команду. Давай, Іспанія", – підписав відео Олександр.

Також на матч із Усиком прийшла його кохана дружина Катерина.

Також на вирішальній зустрічі присутні президент УАФ Андрій Шевченко та Олександр Зінченко із обраницею.

Відзначимо, що Іспанія та Аргентина не визначили переможця в основний час, тому гра переросла у додаткові тайми.

Нагадаємо, що незабаром сам Усик може зібрати повну арену у США. Саме там пророкують прощальний двобій для українця, у якому його суперником може стати Деонтей Вайлдер.