Усик зізнався, як би закінчився його гіпотетичний бій проти легендарного Алі

Олександр Усик (25-0, 16 КО) припустив, як би закінчився його омріяний бій проти Мухаммеда Алі (56-5, 37 КО).

Його слова передаєFightHype.

Український боксер вважає, що програв би легенді боксу за роздільним рішенням суддів. На думку Усика, Алі – найвеличніший боєць в історії.

"Це був би важкий бій. 12, можливо, навіть 15 раундів, але я б не виграв. Мохаммед Алі переміг би", – відповів колишній абсолютний чемпіон світу.

Цікаво, що Усик народився в один день зі своїм кумиром, але у різні роки (17 січня).

Раніше Володимир Кличко пояснив, чому не потрібно обирати кращого у гіпотетичному протистоянні Усик – Алі. Натомість ексчемпіон світу Ларрі Голмс вважає, що Олександр не зміг би здолати "Найвеличнішого".

Нагадаємо, що напередодні непереможений українець звільнив чемпіонські титули, відмовившись проводити захист поясу WBC проти Агіта Кабаєла. Тепер Олександру приписують прощальний двобій проти Деонтея Вайлдера у США.