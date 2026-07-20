Чемпіоне, це для тебе: Усик отримав несподіваний подарунок від співробітника Білого дому
Триразовий абсолютний чемпіон світу Олександр Усик став одним із почесних гостей фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу, в якому збірна Іспанії в овертаймі мінімально перемогла Аргентину (1:0).
Ще до початку вирішального матчу з українським боксером стався зворушливий епізод. Усик зустрівся зі співробітником служби охорони Білого дому, з яким був знайомий раніше.
Нагадаємо, під час попередньої зустрічі український чемпіон подарував йому пару боксерських рукавичок зі своїм автографом. Цього разу американець вирішив відповісти взаємністю.
"Чемпіоне, у мене для тебе подарунок у відповідь", — звернувся він до Усика, після чого вручив пам'ятний сувенір.
Судячи з опублікованого відео, співробітник служби охорони передав українцеві один зі своїх службових пам'ятних атрибутів — ймовірно, нашивку або пам'ятну медаль, пов'язану зі службою в Білому домі. Однак офіційно, що саме було всередині подарунка, наразі не повідомлялося.
Зворушливий момент швидко поширився в соціальних мережах, а вболівальники відзначили взаємну повагу між українським чемпіоном і представником американської служби безпеки.
Нагадаємо, під час фіналу ЧС-2026 Усик також привернув увагу своїми емоційними танцями на трибунах, зустрівся з легендою іспанського футболу Серхіо Рамосом та підтримував збірну Іспанії, яка в підсумку вдруге у своїй історії стала чемпіоном світу.