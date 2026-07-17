Це був би знаковий бій для спадщини Усика: ексчемпіон оцінив важливість поєдинку проти Вайлдера

Колишній чемпіон світу Карл Фроч відзначив, що протистояння Олександра Усика (25-0, 16 КО) проти Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО) було б знаковим для українця.

Його слова передає Boxing News.

Британець оцінив форму "Бронзового бомбардувальника" у попередньому поєдинку проти Дерека Чісора, який закінчився перемогою Вайлдера за роздільним рішенням суддів (4 квітня 2026 року).

"Вайлдер – велике ім'я, і він не виглядав погано в бою з Чісорою. Я знаю, що і Чісора, і Вайлдер уже фактично завершують кар'єру, але Вайлдер виглядав цілком нормально. Це був би знаковий бій для спадщини Усика, щоб завершити кар'єру й заробити чималі гроші. Він отримає десятки мільйонів за поєдинок, у якому, по суті, буде величезним фаворитом", – заявив Фроч.

Нагадаємо, що про бій Усик – Вайлдер почали активніше говорити після того, як Олександр зробив свої чемпіонські пояси вільними. Подейкують, що поєдинок може відбутися у США та стати прощальним у кар'єрі непереможеного українського боксера.

Відомий інсайдер Ден Рафаель розкрив нові деталі щодо можливого двобою.

Цікаво, що раніше Фроч порадив українцю піти на пенсію. Таку заяву він зробив після переможного бою Усика проти Ріко Верховена.