Усик запалив на фіналі ЧС-2026: дружина боксера зафільмувала шалені танці боксера під Шакіру

Фінал чемпіонату світу-2026 між Іспанією та Аргентиною зібрав у Нью-Йорку чимало світових знаменитостей. Серед почесних гостей вирішального матчу був і колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик, який прибув на стадіон разом із дружиною Катериною.

Ще до стартового свистка український боксер став одним із найяскравіших героїв трибун. Катерина Усик опублікувала відео, на якому Олександр із усмішкою та неймовірною енергією танцює під один із хітів Шакіри, заряджаючи позитивом усіх навколо.

Ролик швидко розлетівся соціальними мережами, а вболівальники вкотре відзначили харизму українського чемпіона, який навіть на спортивних заходах за межами рингу не боїться бути емоційним і щирим.

Цим візит Усика на фінал не обмежився. Боксер також поділився відео у соцмережі X, на якому тепло привітався з легендою збірної Іспанії Серхіо Рамосом. Спортсмени обмінялися рукостисканням і кількома словами перед початком головного матчу мундіалю.

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Цікаво, що цього вечора Усик підтримував саме збірну Іспанії, яка в підсумку здобула перемогу над Аргентиною з рахунком 1:0 в овертаймі та стала чемпіоном світу.

Окрім Усика, фінал відвідали й інші відомі українці. На трибунах були президент УАФ Андрій Шевченко, а також захисник збірної України Олександр Зінченко разом із дружиною Владою. Однак саме запальні танці Усика перед стартом гри стали одним із найвірусніших моментів вечора серед уболівальників.