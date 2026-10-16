Повинен створити хаос: Кларк – про єдиний шанс Вордлі у бою з Дюбуа

Британський боксер надважкої ваги Фрейзер Кларк (10-3-1, 8 КО) назвав єдиний шанс Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) у реванші проти чемпіона WBO Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО.

Про це він розповів у коментарі talkSport.

Кларк вважає, що Вордлі поступається супернику в техніці, тому його єдиною зброєю має стати створення хаосу на ринзі.

"Гадаю, Фабіо усвідомлює свої обмеження. Він знає, у чому він сильний, а в чому – не дуже. Мені здається, він пропускає занадто багато ударів, намагаючись довести нам, що здатен витримати їх. Не можна сказати, що він покладається лише на один потужний удар, адже він цілком непогано вміє комбінувати.

Коли він розвиває атаку – як це було в бою проти Джозефа Паркера, – він часом не залишає рефері іншого вибору. До того ж, він має репутацію боксера з нищівним ударом. І це справді так, він б'є дуже сильно.

Ми вже обговорювали впевненість Даніеля – іноді вона може зіграти з бійцем злий жарт. Сподіваюся, Даніель не розраховує на легку прогулянку. Адже Фабіо Вордлі повинен створити хаос. Так, гадаю, саме це дасть йому найкращі шанси.

Фабіо – потужний панчер, але Даніель – кращий боксер і теж хороший панчер. Фабіо необхідно повністю зруйнувати план Даніеля", – підсумував Кларк.