Відомий боксер пояснив, чому Дюбуа буде фаворитом реваншу проти Вордлі

Британський гевівейтер Девід Аллен (27-9-2, 20 КО) вважає, що Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) є великим фаворитом у майбутньому реванші з Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) завдяки впевненості.

Про це він розповів у коментарі TalkSPORT.

"Впевненість потрібна завжди. Успіх потрібен на кожному етапі бою. Головна відмінність зараз у тому, що Дюбуа підходить до поєдинку максимально впевненим у своїх силах. Зустрічатися з упевненим Дюбуа нікому не побажаєш. Цього разу ми побачимо саме такого Дюбуа, тоді як у першому бою цього не було – хоча він усе одно переміг. Тож я вважаю Дюбуа великим фаворитом – не лише через це, а й переважно тому, що зараз він виходить на ринг, сповнений впевненості", – сказав Аллен.

34-річний спортсмен переконаний, що у першому бою "Динаміт" виглядав нервово, був дуже невпевненим у собі, а його джеб взагалі не працював.

Нагадаємо, що перший двобій закінчився технічним нокаутом в 11-му раунді на користь "Динаміта", який відібрав у суперника титул WBO. Хоча Даніель двічі побував у нокдауні – у першій та третій трихвилинці.

Реванш Дюбуа – Вордлі відбудеться 17 жовтня 2026 року на лондонській арені "О2". Напередодні Фабіо спрогнозував швидкий фінал другого протистояння.

Раніше Дерек Чісора зробив прогноз на британську дуель та заявив, що реванш проти Дюбуа стане останнім боєм у кар'єрі Вордлі. На таку заяву ветерана боксу вже відреагував Фабіо.