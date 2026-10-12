Вордлі спрогнозував достроковий фінал у реванші проти Дюбуа

Колишній чемпіон світу Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) вважає, що його реванш проти Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО) закінчиться достроково.

Про це він розповів у коментарі Boxing News 24.

"Усе йде лише в одному напрямку. Так чи інакше, бій завершиться достроково. Це буде шалений вечір. Усі, дивіться. Для мене це дуже важливо (про підтримку вболівальників, – прим. ред.). Місцевий хлопець, який виріс тут. Від самого початку зі мною були клуб, уболівальники – усі мене підтримували. Тож це справді має для мене величезне значення, і в суботу ввечері вони гучно заявлять про себе", – заявив Фабіо.

Реванш відбудеться 17 жовтня 2026 року на лондонській арені "О2". Дюбуа обіцяє відправити суперника у нокаут.

Нагадаємо, що перший бій закінчився технічним нокаутом в 11-му раунді на користь "Динаміта", який відібрав у суперника титул WBO.

Серед гостей вечора боксу у столиці Великої Британії буде Філіп Хргович, який нещодавно сенсаційно переміг Мозеса Ітауму. Хорват вже заявляв, що хотів би вийти у ринг проти Даніеля, щоб об'єднати пояси.

Раніше Дерек Чісора зробив прогноз на другу дуель Дюбуа та Вордлі.