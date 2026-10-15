Вони одразу підуть уперед: промоутер – про реванш Дюбуа з Вордлі

Френк Воррен поділився очікуваннями від реваншу між Даніелем Дюбуа (23-3, 22 КО) та Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО).

Про це повідомляє Queensberry Promotions.

"Думаю, цей бій буде не менш захопливим. Ці хлопці вже зустрічалися в рингу, вони знають один одного. Тепер усе залежатиме від того, хто зробив висновки з попереднього поєдинку, хто краще вивчив суперника та зрозумів, як із ним битися.

Думаю, щойно пролунає гонг, з огляду на їхні стилі, як уболівальник і знавець боксу, я очікую, що вони одразу підуть уперед. Вони почнуть завдавати ударів, намагаючись змусити суперника поважати себе та привернути його увагу", – сказав Воррен.