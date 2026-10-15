Обидва можуть потужно вдарити: ексчемпіон світу зробив прогноз на реванш Дюбуа – Вордлі

Джордж Гроувс (28-4, 20 KO) розповів, кого вважає фаворитом реваншу між Даніелем Дюбуа (23-3, 22 КО) та Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО).

Про це повідомляє Boxing News Online.

"Я чув, як Фабіо казав: "Я його зловив, потрусив, але все зіпсував. Це був мій бій, але я програв". Чесно кажучи, не думаю, що це так. На мою думку, скоріше Дюбуа ледь не поступився. Даніель кращий боксер, у нього краща мобільність, швидші рухи руками. Обидва можуть потужно вдарити, але Дюбуа володіє шаленою силою. Насправді все залежить від того, що відбувається в голові Даніеля. Якщо він думає: "Я вже перемагав цього хлопця, мені залишається лише вийти на ринг – я ж кращий боксер", то він може зазнати поразки", – сказав Гроувс.

Колишній чемпіон світу прогнозує перемогу "Динаміту". На його думку, чинний володар пояса WBO впевнено тріумфує, якщо буде в оптимальній формі:

"Давайте розберемося: Вордлі не має аматорського досвіду і є дуже обмеженим боксером, але водночас дуже ефективний у своєму стилі. Він великий, сильний, потужний, відважний, хоча його стиль, можливо, дещо незграбний. Дюбуа розібрався з цим минулого разу, і, справді, якщо згадати, що його відправляли в нокдаун у першому та третьому раундах, то це був особливий виступ з його боку, адже він зробив усе це зі струсом мозку. Я думаю, що якщо Даніель вийде на ринг у найкращій формі, то спокійно переможе".

Нагадаємо, що вперше вони розділили ринг у травні. Тоді Дюбуа переміг Вордлі технічним нокаутом в 11 раунді.

Реванш між боксерами відбудеться 17 жовтня у Лондоні на O2 Arena. Напередодні думкою про це протистояння поділився промоутер Френк Воррен.