Гарсія назвав умову реваншу з Джервонтою

Володар поясу WBC у напівсередній вазі Раян Гарсія (26-2, 21 КО) хоче провести реванш проти чемпіона WBA у легкій вазі у відпустці Джервонти Девіса (30-0-1, 28 КО).

Про це він розповів в соцмережі "Х".

Раян підтвердив початок переговорів щодо цього поєдинку та назвав свою умову, що бій пройде у напівсередній вазі (до 66,6 кг).

"Можу підтвердити, що Джервонта та Аль Геймон зв'язалися з моєю командою. 147 фунтів або нічого. І я хочу, щоб він провів підготовчий бій і був у своїй найкращій формі, коли ми битимемося. Йому потрібно залагодити деякі справи, але ми точно це влаштуємо. Давай поб'ємося", – заявив Гарсія.

Нагадаємо, перший бій між Гарсією та Девісом відбувся у квітні 2023-го року. У сьомому раунді Джервонта виконав потужний удар по корпусу й Гарсії, який не зміг продовжити поєдинок.

Напередодні Гарсія переміг Конора Бенна технічним нокаутом у другому раунді. Це був перший захист пояса WBC для американця, який він здобув наприкінці лютого.