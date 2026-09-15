Гарсія назвав умову реваншу з Джервонтою
Володар поясу WBC у напівсередній вазі Раян Гарсія (26-2, 21 КО) хоче провести реванш проти чемпіона WBA у легкій вазі у відпустці Джервонти Девіса (30-0-1, 28 КО).
Про це він розповів в соцмережі "Х".
Раян підтвердив початок переговорів щодо цього поєдинку та назвав свою умову, що бій пройде у напівсередній вазі (до 66,6 кг).
"Можу підтвердити, що Джервонта та Аль Геймон зв'язалися з моєю командою.
147 фунтів або нічого.
І я хочу, щоб він провів підготовчий бій і був у своїй найкращій формі, коли ми битимемося. Йому потрібно залагодити деякі справи, але ми точно це влаштуємо. Давай поб'ємося", – заявив Гарсія.
Нагадаємо, перший бій між Гарсією та Девісом відбувся у квітні 2023-го року. У сьомому раунді Джервонта виконав потужний удар по корпусу й Гарсії, який не зміг продовжити поєдинок.
Напередодні Гарсія переміг Конора Бенна технічним нокаутом у другому раунді. Це був перший захист пояса WBC для американця, який він здобув наприкінці лютого.