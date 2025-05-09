Фроч: Дюбуа став кращим, але перемогти Усика – складне завдання

Колишній чемпіон світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) Карл Фроч (33-2, 24 КО) похвалив Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО), але не впевнений, що британець зможе перемогти Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Про це Фроч сказав у коментарі для Seconds Out.

"Дюбуа – це інший звір. Тепер він кращий боєць. У нього було кілька блискучих перемог – над Міллером, Хрговичем, він повністю розгромив Ентоні Джошуа. Тепер він сповнений упевненості, на гребені хвилі, і це хлопець, який виходить у ринг із твердою вірою в себе. Він наче зовсім новий боєць.

Думаю, це буде відмінний бій, але я просто не бачу жодного, хто міг би перемогти Усика. Нічого проти Даніеля Дюбуа – йому просто дісталося важке завдання", – сказав Фроч.