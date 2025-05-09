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Фроч: Дюбуа став кращим, але перемогти Усика – складне завдання

Руслан Травкін — 9 травня 2025, 10:03
Фроч: Дюбуа став кращим, але перемогти Усика – складне завдання
Карл Фроч (праворуч)

Колишній чемпіон світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) Карл Фроч (33-2, 24 КО) похвалив Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО), але не впевнений, що британець зможе перемогти Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Про це Фроч сказав у коментарі для Seconds Out.

"Дюбуа – це інший звір. Тепер він кращий боєць. У нього було кілька блискучих перемог – над Міллером, Хрговичем, він повністю розгромив Ентоні Джошуа. Тепер він сповнений упевненості, на гребені хвилі, і це хлопець, який виходить у ринг із твердою вірою в себе. Він наче зовсім новий боєць.

Думаю, це буде відмінний бій, але я просто не бачу жодного, хто міг би перемогти Усика. Нічого проти Даніеля Дюбуа – йому просто дісталося важке завдання", – сказав Фроч.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Напередодні пройшла пресконференція за участю обох команд, яка була доволі спекотною.

Український чемпіон висловився щодо другого бою з Дюбуа, попутно посварившись з одним із журналістів та тренером британця.

Довелося вступитися за свого підопічного менеджеру Усика Егісу Клімасу, який спростував усі спекуляції щодо симуляції Олександра.

Завершилась зустріч двох топових боксерів хвилинною битвою поглядів.

Бокс Олександр Усик Даніель Дюбуа Карл Фроч

Карл Фроч

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