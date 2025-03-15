Колишній чемпіон світу назвав фактор, який може допомогти Паркеру перемогти Усика

Колишній чемпіон світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) Карл Фроч (33-2, 24 КО) вважає, що Джозеф Паркер (36-3, 23 КО) має мало шансів проти Олександра Усика (23-0, 14 КО). Британець вважає, що новозеландець може перемогти, якщо українець "раптово постаріє".

Про це Фроч заявив для Talksport.com.

"Сумніваюся, що Джозеф має великі шанси перемогти Усика. Подивіться, що зробив Усик. Він двічі переміг Джошуа та Ф'юрі. Тож ми не можемо сказати, що Паркер має великі шанси. Але хто знає? Раптом Усик миттю постаріє, а Паркер зараз на гребені хвилі. У такому разі на нас чекає цікавий бій. Паркер заслужив на цей шанс", – сказав Фроч.

Напередодні повідомлялося, що WBO вимагає від українського чемпіона захисту титулу в бою з тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером. Світова боксерська організація дала командам Усика та Паркера 30 днів на досягнення домовленостей про проведення поєдинку.

Є інформація, що Усик може відтермінувати бій проти новозеландця задля поєдинку з чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Раніше промоутер українця Олександр Красюк заявив, що він працює над організацією бою з чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа.

Зазначимо, що Усик та Дюбуа провели бій в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді. Фроч раніше заявляв, що якщо українець знову переможе Даніеля, то може йти на пенсію.