Спаринг-партнер Усика – про Джошуа у таборі українця: Не зможе як слід змінити свій стиль боксу

Німецький супертяж Петер Кадіру (23-6, 5 КО) висловився про Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО), який готується до повернення у ринг у тренувальному таборі Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Його слова наводить Seconds Out.

Спаринг-партнер українського боксера запевнив, що спільний табір не покращить рівень майстерності Ей Джея, який, за словами Кадіра, вже є сформованим бійцем.

"Розумієте, про що я? Я думаю, що вони могли б щось зробити, але це будуть невеликі зміни. Вони можуть змінити лише дрібниці, тому що він уже не молодий. Йому зараз 34-35 років (36 – прим. ред.), він уже сформований. Але, можливо, вони могли б допомогти йому з фізичною підготовкою та боксерськими прийомами", – сказав Петер.

Також він додав, що Джошуа не зможе змінити свій стиль боксу або адаптуватися до стилю Усика, адже на це потрібні роки.

"Не думаю, що він зможе як слід змінити свій стиль боксу або адаптуватися до стилю Усика, тому що, як на мене, до його стилю потрібно адаптовуватися роками – зробити це за кілька місяців неможливо. Не думаю, що це реально. Але, можливо, тренування хороші. Можливо, я помиляюся. Можливо, Ей Джей вийде зовсім іншим і розгромить весь дивізіон", – наголосив Кадіру.

Нагадаємо, що команда Усика готувала Ентоні до попереднього двобою проти Джейка Пола, у якому британець нокаутував шоумена у шостому раунді.

Джошуа повернувся до тренувань після смертельної ДТП, у яку потрапив наприкінці 2025 року. В аварії загинуло його двоє тренерів-друзів. Усик вже прокоментував нинішній стан Ей Джея та оцінив шанси британця стати абсолютним чемпіоном світу.

Раніше Кадіру прокоментував спаринги з непереможеним українцем.