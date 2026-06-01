Джошуа – про поєдинок з Пренгою: Додасть упевненості перед боєм із Ф'юрі

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) пояснив бій проти албанця Крістіана Пренги (20-1, 20 КО).

Його слова передає Sky Sport.

Пренга стане останнім етапом на шляху Джошуа до давно очікуваного поєдинку проти Тайсона Ф'юрі. Він сподівається, що цей бій дасть йому достатньо можливостей набрати оптимальну форму.

"Я хочу відпрацювати комбінації. Хочу добре донести свої силові удари. Я хотів би бачити, як змінюється мова тіла суперника під моїм тиском, як я поступово його ламаю і реалізовую те, що знаю, що можу зробити. Я вмію бити дуже сильно, і це додасть мені впевненості перед боєм із Ф'юрі", – сказав ЕйДжей.

Також Джошуа пояснив важливість проходження тренувального табору, який повинний додати йому впевненості.

"Упевненість приходить завдяки тренуванням. Бій – це лише реалізація того, що ти напрацював, тож не сам бій дає мені впевненість. Головне – пройти ці сім тижнів підготовки, адже кожен боєць знає, наскільки це важко. У мене є чотири-п'ять сильних спаринг-партнерів, які працюватимуть зі мною, тому справа не лише в самому бою. Я знаю, що робитиму на рингу, але питання в іншому: чи можу я робити це щодня в тренувальному залі? Саме те, як я пройду цей тренувальний табір, стане головною причиною моєї перемоги 25 липня, тому що все залежить від підготовки", – підсумував Джошуа.

Бій Джошуа – Пренга відбудеться 25 липня в саудівському Ер-Ріяді. Напередодні боксери провели першу битву поглядів.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку британець нокаутував блогера-боксера Джека Пола у шостому раунді.

Бій проти Пренги стане для Джошуа проміжним перед битвою з Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО). Зірки гевівейти вже підписали контракт на проведення поєдинку.