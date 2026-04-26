Кадіру про спаринги з Усиком: Це неймовірний досвід

Німецький надважковаговик Петер Кадіру (23-6, 5 КО) поділився враженнями від спарингів із чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

У коментарі для ютуб-каналу Seconds Out 28-річний боксер заявив, що робота з українцем стала для нього унікальним досвідом.

"Чесно кажучи, я був дуже радий спарингувати з Усиком. Він номер один. Це був неймовірний досвід, саме спаринг з ним став для мене найособливішим", – зазначив Кадіру.

Кадіру також пояснив, що саме відрізняє Усика від інших топових надважковаговиків.

"Це високий темп, рухи, швидкість. Він не виглядає великим, як Ентоні Джошуа чи Дерек Чісора, але б'є швидко й сильно. Я розумію, чому всі кажуть, що він найкращий – зараз він і є найкращим надважковаговиком", – додав Кадіру.

