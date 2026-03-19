Кабаєл несподівано запросив Усика у Німеччину: він прагне очної битви

Софія Кулай — 19 березня 2026, 07:07
Тимчасовий чемпіон за версією WBC у гевівейті Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) звернувся до колишнього абсолюта Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Про це він написав у своєму профілі в інстаграмі.

Кривдник Чжана Чжілея закликав непереможеного українця приїхати у Німеччину. Він вже неодноразово заявляв, що хоче очного двобою проти Усика саме на рідній землі.

"Приїзди до Німеччини, поговоримо", – написав Агіт.

Кабаєл звернувся до Усика
Нагадаємо, що Усик назвав три поєдинки, які прагне провести до закінчення своєї професійної кар'єри. Перший із яких відбудеться 23 травня у Гізі (Єгипет) проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC, яким володіє українець.

Після чого Олександр хоче побоксувати проти переможця протистояння Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа, а попрощатись із профі-рингом трилогією проти Тайсона Ф'юрі. Тому у цих планах німецького супертяжа немає.

Натомість відомий промоутер Едді Гірн вважає, що Кабаєл заслужив на право вийти в один ринг проти Усика. Едді віддав належне німцю за його досягнення протягом останніх років. Також він зізнався, чи вірить, що той може здолати українця.

Раніше британський коментатор Аде Оладіпо неоднозначно прокоментував плани непереможеного боксера з Криму, а Вордлі зі скептицизмом відреагував на свою присутність у списку бажаних поєдинків Олександра.

Читайте також :
Ексклюзив Не вірить у можливу трилогію з Дюбуа і засмучений відсутністю Вайлдера: Гриців оцінив список бажаних боїв Усика
Реверсивна психологія: експерт пояснив, чому Усик не хоче битись з Ітаумою
Гірн назвав боксера, який заслужив побитись з Усиком, та спрогнозував результат цієї битви
Не вірить у можливу трилогію з Дюбуа і засмучений відсутністю Вайлдера: Гриців оцінив список бажаних боїв Усика
Тренер Дюбуа – про можливу трилогію проти Усика: Ми повинні блокувати ці думки
Тренер Дюбуа розповів про відмінність Усика та Вордлі: Він виснажує психологічно

Останні новини