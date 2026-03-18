Гірн назвав боксера, який заслужив побитись з Усиком, та спрогнозував результат цієї битви

Едді Гірн розповів, який боксер наразі найбільше заслуговує розділити ринг з Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Його слова передає The Stomping Ground.

Британський промоутер відреагував на потенційний список боїв українця до завершення кар'єри. Він вважає, що тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) має стати суперником чинного короля хевівейту.

Едді віддав належне німцю за його досягнення протягом останніх років. Також він зізнався, чи вірить, що той може здолати українця.

"Кабаєл заслужив шанс на бій за титул чемпіона світу. Бій Вордлі з Дюбуа справді хороший, цікавий. Хто хоче бачити третій поєдинок Усика з Дюбуа? Це нецікаво. Якщо Вордлі переможе, я точно думаю, що Фабіо заслужив право битися з Олександром. Хто хоче бачити третій бій Усика з Ф'юрі? Буде цікаво подивитися, як довго українець ще виступатиме. До речі, я не бачу шансів, щоб Агіт Кабаєл побив Олександра Усика навіть за мільйон років", – сказав Гірн.

Зазначимо, що наступний поєдинок Олександра Усика відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. На кону бою з Ріко Верховеном стоятиме чемпіонський пояс WBC.

Напередодні ж у команді українця заговорили про можливу битву проти легенди UFC.