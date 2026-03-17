Вордлі – про список бажаних боїв Усика: Ставлюся до цього зі скептицизмом

Софія Кулай — 17 березня 2026, 21:08
Вордлі – про список бажаних боїв Усика: Ставлюся до цього зі скептицизмом
Фабіо Вордлі та Олександр Усик
Чемпіон світу за версією WBO у гевівейті Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) висловився про плани Олександра Усика (24-0, 15 КО), які він хоче втілити на професійному ринг до кінця своєї кар'єри.

Своєю думкою боксер поділився у коментарі iFL TV.

Непереможений британець не приховує, що йому приємно потрапити до списку бажаних поєдинків Усика. Однак ставиться до цього вибору Олександра зі скептицизмом, адже українець вже уникав очної зустрічі з ним.

"Приємно потрапити до списку. Приємно бути в обговореннях. Я завжди вважав, що так і буде, але я все одно ставлюся до цього зі скептицизмом. Я і перед боєм з Паркером з ним говорив, і перед боєм з Дюбуа з ним говорив… Тож я не розраховую на це.

Я не збираюся говорити: "Я провів бій з Дюбуа, тепер черга за Усиком", бо ніколи не знаєш, як розвиватимуться події в цьому спорті", – заявив Фабіо.

Вордлі був обов'язковим претендентом на двобій проти Усика після своєї крайньої перемоги над Джозефом Паркером, яка була наприкінці жовтня 2025 року. Однак Олександр відмовився від титулу по лінії WBO, зробивши із британського супертяжа нового чемпіона світу.

Нагадаємо, що у плани українського боксера входить двобій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, який відбудеться 23 травня у Єгипті, та протистояння проти переможця пари Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа. Битва двох британців запланована на 9 травня 2026 року у Манчестері, а на кону стоятиме пояс WBO, яким володіє Фабіо.

Також Усик планує попрощатись із профі-рингом трилогією проти Тайсона Ф'юрі. Цікаво, що у список бажаних поєдинків Олександра не увійшов Деонтей Вайлдер, з яким раніше українець хотів побоксувати.

Раніше британський коментатор Аде Оладіпо неоднозначно прокоментував плани непереможеного боксера з Криму.

Олександр Усик Фабіо Вордлі

