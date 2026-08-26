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Ітаума та Хргович зійшлись у битві поглядів перед боєм

Олександр Булава — 26 серпня 2026, 21:05
Ітаума та Хргович зійшлись у битві поглядів перед боєм
Скріншот

Британський надважковаговик Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) та хорват Філіп Хргович (20-1, 15 КО) зійшлись у першій битві поглядів на тижні бою.

Титульний бій між супертяжами відбудеться 29 серпня на "O2 Arena" в Лондоні. На кону стоятиме чемпіонський пояс IBF.

Востаннє Ітаума виходив на ринг наприкінці березня 2026-го, коли яскраво нокаутував у п'ятому раунді Джермейна Франкліна.

Натомість хорватський супертяж 16 травня нокаутував британця Девіда Аллена у титульному поєдинку за вакантний пояс IBF Inter-Continental у надважкій вазі. Цікаво, що до цього двобою йому допомагав готуватися непереможений український боксер Олександр Гриців.

Раніше прогноз на це протистояння зробив Дон Чарльз. Тренер Даніеля Дюбуа також назвав проспекта фаворитом та очікує, що Хргович запропонує Ітаумі найскладніше випробування в кар'єрі.

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