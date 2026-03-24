Він старий, – Ітаума припустив, чи реальний бій проти Усика

Чинний чемпіон за версією WBO Inter-Continental у важкій вазі Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) вкотре припустив, чи можливий його бій проти Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Його цитує GQ Magazine.

Британець не вірить в очну битву проти колишнього абсолютного чемпіона світу у гевівейті через солідний вік Усика. Олександру 17 січня 2026-го виповнилось вже 39 років, однак у своєму інтерв'ю "Новий Майк Тайсон" зробив українця на рік молодшим.

"Ні. Він старий, чувак. Йому 38 (39 – прим. ред.) Я думаю, йому 38. Якби йому було близько 35, можливо. Але 38 – це два роки від 40, чувак. Чому б він прийняв цей бій?" – сказав Мозес.

Ітаума спрогнозував, що мав би усі шанси здолати українського боксера у лобовому протистоянні.

Нещодавно молодий британець зізнався, чи хотів би вийти в один ринг проти Усика, тоді як Олександр пояснив, чому відмовляється від бою проти Ітауми.

Нагадаємо, що у наступному поєдинку Усику поб'ється проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Битва запланована на 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет). Кривдник Ділліана Вайта зізнався, чому йому не подобається ця дуель.

Також у фінальні плани українця входить трилогія з Тайсоном Ф'юрі та двобій проти тріумфатора пари Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа.

Натомість "Новий Майк Тайсон" повернеться у ринг 28 березня цього року у Манчестері, коли проведе перенесений двобій проти Джермейна Франкліна. Цей поєдинок був відтермінований через травму Мозеса.