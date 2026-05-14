Бій може відбутися: Хргович – про потенційний поєдинок з Ітаумою

Хорватський надважковаговик Філіп Хргович (19-1, 14 КО) оцінив можливий бій з британцем Мозесом Ітаумою (13-0, 11 КО).

Про це боксер розповів у коментарі Boxing News.

"Ніхто зі мною чи моєю командою про це не говорив. Я нічого не знаю. Лише бачив в інтернеті, що він шукає суперника.

Побачимо. Це приблизно через 10–11 тижнів після мого бою. Якщо я виграю і буду здоровий, бій може відбутися. Думаю, цього часу достатньо, щоб відпочити і пройти табір. Але поки нічого не знаю.

Якщо буду здоровий, буду готовий до Мозеса в серпні після цього бою", – розповів Хргович.