Бій може відбутися: Хргович – про потенційний поєдинок з Ітаумою
Хорватський надважковаговик Філіп Хргович (19-1, 14 КО) оцінив можливий бій з британцем Мозесом Ітаумою (13-0, 11 КО).
Про це боксер розповів у коментарі Boxing News.
"Ніхто зі мною чи моєю командою про це не говорив. Я нічого не знаю. Лише бачив в інтернеті, що він шукає суперника.
Побачимо. Це приблизно через 10–11 тижнів після мого бою. Якщо я виграю і буду здоровий, бій може відбутися. Думаю, цього часу достатньо, щоб відпочити і пройти табір. Але поки нічого не знаю.
Якщо буду здоровий, буду готовий до Мозеса в серпні після цього бою", – розповів Хргович.
Наступний бій хорват проведе проти британця Девіда Аллена (25–8–2, 20 КО). Їх бій відбудеться 16 травня в межах вечора боксу "Давид проти Голіафа" від промоутера Френка Воррена на арені "Keepmoat Stadium" в англійському Донкастері.
Востаннє Ітаума виходив на ринг наприкінці березня 2026-го, коли яскраво нокаутував у п'ятому раунді Джермейна Франкліна.
Раніше повідомлялося, що український боксер допомагає Хрговичу готуватися до бою проти Алена.