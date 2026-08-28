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Чісора назвав Хрговичу ключ до перемоги над Ітаумою

Денис Іваненко — 28 серпня 2026, 09:40
Чісора назвав Хрговичу ключ до перемоги над Ітаумою
Дерек Чісора
Getty Images

Британський супертяж Дерек Чісора (36-14, 23 КО) висловився про майбутній бій Мозеса Ітауми (14-0, 12 KO) проти Філіпа Хрговича (20-1, 15 КО).

Його слова передає The Sun Sport.

Ветеран розповів, яку б пораду дав хорвату на титульну битву за пояс IBF.

"Якби я був його тренером, то сказав би, що потрібно використовувати подвійний джеб. Це ключ до перемоги. Бо, якщо ти дозволиш Мозесу йти вперед, для тебе це буде дуже важкий вечір.

Не бий одиночним джебом. Подвійний джеб, а краще потрійний джеб. Тому що ти виходиш із дистанції. Перший джеб потрібен, щоб наблизитися до нього, другий – щоб влучити, а третій показує, що ти вже поруч", – сказав Чісора.

Нагадаємо, що боксери визначатимуть сильнішого 29 серпня. Поєдинок відбудеться на арені O2 в Лондоні.

Цей вечір боксу в Україні покажуть на Megogo. У співголовній події шоу битиметься Денис Берінчик за пояс, яким володів раніше.

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