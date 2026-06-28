Ітаума відповів на заяву Хрговича: Він збирається битися з пістолетами чи на ножах?

Британський супертяж Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) пригадав слова Філіпа Хрговича (20-1, 15 КО), який говорив, що "Новий Майк Тайсон" сповідує "нову школу" боксу.

Його цитує The Ring.

Непереможений британець вважає, що до нього не ставляться як до "золотого хлопчика", який нокаутує усіх своїх суперників у перших двох раундах. Він пригадав свою феєричну перемогу у п'яти раундах над Джермейном Франкліном (29 березня 2026 року).

"По-перше, я дерева не обіймаю. І у мене немає дієтолога. Але якщо він каже, що я – "нова школа", а він – "стара школа"… то він збирається битися з пістолетами чи на ножах? Та годі, "нова школа" завжди перемагає. До мене ставляться так, як ставляться, не просто так. Очевидно, у мені є щось, що приваблює Queensberry. І справа не в тому, що я вже зробив, а в тому, на що я здатний. Мені здається, що кожним своїм боєм я доводжу їм, що я справді здатний на це", – сказав Ітаума.

Бій Ітаума – Хргович відбудеться 29 серпня на арені "О2" у Лондоні. Напередодні відбулася їхня перша дуель поглядів.

Раніше Мозес розповів, що може побитися із Агітом Кабаєлом, якщо Олександр Усик звільнить пояс за версією WBC, що він у підсумку й зробив. Також українець позбувся титулів IBF та WBA.

Цікаво, що промоутер Френк Воррен висловився про шанси "Нового Майка Тайсона" отримати двобій проти Усика.