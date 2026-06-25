Пригадав Усика: "Новий Майк Тайсон" зізнався, за якої умови поб'ється проти Кабаєла

Британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) зазіхнув на бій проти Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО), якщо проти непереможеного німця відмовиться битися Олександр Усик (25-0, 16 КО).

Його цитує Sky Sports.

21-річний супертяж також не виключає очного протистояння у 2027 році проти Даніеля Дюбуа, який володіє чемпіонським поясом WBO.

"Якщо Усик не битиметься з Кабаєлом і відмовиться від титулу (WBC), я не проти зустрітися з Кабаєлом, якщо пройду Хрговича. На все воля Божа. Можливо, не цього року, але, ймовірно, наступного", – заявив Мозес.

Відзначимо, що наступний бій Ітауми відбудеться 29 серпня на арені "О2" у Лондоні. Суперником британця буде хорват Філіп Хргович.

Нагадаємо, що Кабаєл вийшов на ринг після переможного бою Усика проти Верховена, кинувши виклик Олександру. Водночас боксер із Криму погодився на ідею побитися проти непереможеного представника з Німеччини, попросивши Туркі Аль-аш Шейха зайнятися організацією цієї битви.

Світова боксерська рада (WBC) вже зобов'язала українського боксера провести наступний бій проти непереможеного представника Німеччини, давши сторонам на досягнення домовленості рівно 30 днів. Сторони мають час до 30 червня.