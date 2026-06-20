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Серйозне випробування для 21-річного британця: Воррен відреагував на оголошення бою Ітауми з Хрговичем

Олександр Булава — 20 червня 2026, 06:06
Серйозне випробування для 21-річного британця: Воррен відреагував на оголошення бою Ітауми з Хрговичем
Френк Воррен
Getty Images

Промоутер Френк Воррен пояснив важливість бою британського надважковаговика Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО) проти хорвата Філіпа Хрговича (20-1, 15 КО).

Його слова передає ESPN.

"У цьому поєдинку є всі передумови для класичного протистояння у надважкій вазі, і ми були сповнені рішучості подолати це.

Цей поєдинок є лакмусовим папірцем, до якого готовий Мозес, і це той бій, якого він хотів. Філіп вважає, що для молодої зірки це буде занадто серйозне випробування на цьому етапі кар'єри. 29 серпня на арені The O2 ми дізнаємося відповідь, і це буде ще один неймовірний вечір для британського боксу", – сказав Воррен.

Нагадаємо, бій між боксерами відбудеться 29 серпня на лондонській O2 Arena.

Востаннє Ітаума виходив на ринг наприкінці березня 2026-го, коли яскраво нокаутував у п'ятому раунді Джермейна Франкліна.

Натомість хорватський супертяж 16 травня нокаутував британця Девіда Аллена у титульному поєдинку за вакантний пояс IBF Inter-Continental у надважкій вазі. Цікаво, що до цього двобою йому допомагав готуватися непереможений український боксер Олександр Гриців.

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