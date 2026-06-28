Майже за 100 років: Кабаєл – про звання чемпіона світу після відмови Усика від титулів

Німецький боксер Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) захоплений від того, що він став чемпіоном світу за версією WBC у гевівейті.

Своєю думкою він поділився в Інстаграмі.

Непереможений боксер став повноцінним володарем цього титулу після того, як Олександр Усик відмовився від усіх чемпіонських поясів.

"Неймовірно. Сьогодні я – чемпіон світу WBC у надважкій вазі. Перший курдський чемпіон світу в надважкій вазі в історії та перший німецький чемпіон світу у надважкій вазі майже за 100 років. Слова не можуть описати те, що я зараз відчуваю. Дякую кожному з вас за підтримку протягом усього цього шляху. Це досягнення належить усім нам. Я зроблю все можливе, щоб довго утримувати цей пояс і додати ще більше титулів до своєї колекції", – написав Агіт.

Нагадаємо, що до цього моменту Кабаєл був обов'язковим претендентом на титул WBC, яким володів Усик. Напередодні організація встановила сторонам дедлайн до 30 червня, щоб вони домовилися про проведення бою. Також зазначалося, що у разі відмови українця від обов'язкового захисту титулу він втратить пояс WBC.

Після звільнення поясів WBC, WBA та IBF Ріко Верховен запропонував українцю провести реванш. У травні 2026 року Олександр здолав нідерландця технічним нокаутом в 11-му раунді в єгипетській Гізі.

Раніше повідомлялося, що останні поєдинки у кар'єрі Усика відбудуться у США.