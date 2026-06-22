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Ітаума: Хргович – один із найкращих у своєму поколінні

Олександр Булава — 22 червня 2026, 23:40
Ітаума: Хргович – один із найкращих у своєму поколінні
Мозес Ітаума
instagram.com/m.itauma

Британський надважковаговик Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) оцінив бій проти хорвата Філіпа Хрговича (20-1, 15 КО).

Його слова передає BadLeftHook.

Мозес мав сумніви щодо підписання контракту Хрговичем.

"Я не думав, що бій відбудеться, можливо, до минулого тижня чи близько того, тому що ми запропонували йому бій, і я щодня питав: "Він підписав?", і він не підписував. Ми почали розглядати інших суперників, а потім, можливо, наприкінці минулого тижня, він сказав щось на кшталт: "Насправді я хочу контракт", і тоді я зрозумів, що все вже відбувається", – сказав він.

Також 20-річний британець оцінив силу свого суперника.

"Я думаю, що він дуже хороший, і особисто я вважаю його одним із найкращих у своєму поколінні… Цей хлопець багато чого досяг, тому, гадаю, найкраще в боксі те, що я можу назвати його досягненнями, якщо це має сенс. Тож, якщо Філіп Хргович зробив би всі ці великі речі, але якщо я зможу зробити з ним щось, то люди скажуть: "Так, Хргович хороший, але чи бачили ви, що з ним зробив Мозес Ітаума?" Тож це просто питання поваги та свого роду підняття мого его.

Бокс для мене – це як головоломка, і з правильною підготовкою я не думаю, що існує головоломка, яку я не зможу розв'язати. Тому я б не сказав, що когось боюся – просто є бої, які можуть бути легшими за інші", – підсумував Ітаума.

Бій між боксерами відбудеться 29 серпня на лондонській O2 Arena. Напередодні вони провели першу битву поглядів.

Востаннє Ітаума виходив на ринг наприкінці березня 2026-го, коли яскраво нокаутував у п'ятому раунді Джермейна Франкліна.

Натомість хорватський супертяж 16 травня нокаутував британця Девіда Аллена у титульному поєдинку за вакантний пояс IBF Inter-Continental у надважкій вазі. Цікаво, що до цього двобою йому допомагав готуватися непереможений український боксер Олександр Гриців.

Філіп Хргович Мозес Енріко Ітаума

Мозес Енріко Ітаума

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