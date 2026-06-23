Швидкості замало, щоб стати великим: Хргович назвав недоліки Ітауми
Хорватський боксер надважкої ваги Філіп Хргович (20-1, 15 КО) заявив, що зупинить британця Мозесу Ітауму (14-0, 12 КО).
Його слова передає BoxingScene.
"Я знаю, чому мене запросили сюди. Мене запросили програти. Я це розумію. Френк Воррен не заробить на мені стільки грошей, скільки він може заробити на Ітаумі.
Моє завдання – не дати йому досягти "землі обітованої", не дати йому стати чемпіоном, не дати йому стати наступною зіркою.
Мозес має всі якості, його просували з самого початку кар'єри. Усі пророкують, що він стане наступною великою зіркою. Я тут, щоб зупинити його. Я доведу, що я занадто жорсткий, досвідчений і занадто сильний... Багато хлопців списують мене з рахунків... Але я йду за перемогою", – сказав хорватський боксер.
Хргович заявив, що не побачив у Мозесу нічого особливого.
"Послухайте, я не вражений так, як весь світ. Я боєць, я дивлюся під іншим кутом. Ніколи не бачив, щоб він був у біді, щоб його били чи кидали на землю. У нього точно є навички та швидкість, але щоб бути великим бійцем, потрібно мати серце, волю, підборіддя та витривалість. Ми ще цього не бачили. Можливо, у нього є все це, але можливо й ні... Я перевірю, чи він справжній... Я переможу цього хлопця і [стану] чемпіоном світу у надважкій вазі", – підсумував Хргович.
Бій між боксерами відбудеться 29 серпня на лондонській O2 Arena. Напередодні вони провели першу битву поглядів.
Востаннє Ітаума виходив на ринг наприкінці березня 2026-го, коли яскраво нокаутував у п'ятому раунді Джермейна Франкліна.
Натомість хорватський супертяж 16 травня нокаутував британця Девіда Аллена у титульному поєдинку за вакантний пояс IBF Inter-Continental у надважкій вазі. Цікаво, що до цього двобою йому допомагав готуватися непереможений український боксер Олександр Гриців.