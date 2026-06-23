Швидкості замало, щоб стати великим: Хргович назвав недоліки Ітауми

Хорватський боксер надважкої ваги Філіп Хргович (20-1, 15 КО) заявив, що зупинить британця Мозесу Ітауму (14-0, 12 КО).

Його слова передає BoxingScene.

"Я знаю, чому мене запросили сюди. Мене запросили програти. Я це розумію. Френк Воррен не заробить на мені стільки грошей, скільки він може заробити на Ітаумі.

Моє завдання – не дати йому досягти "землі обітованої", не дати йому стати чемпіоном, не дати йому стати наступною зіркою.

Мозес має всі якості, його просували з самого початку кар'єри. Усі пророкують, що він стане наступною великою зіркою. Я тут, щоб зупинити його. Я доведу, що я занадто жорсткий, досвідчений і занадто сильний... Багато хлопців списують мене з рахунків... Але я йду за перемогою", – сказав хорватський боксер.