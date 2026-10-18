Хргович закликав Дюбуа прийняти бій-реванш

Чемпіон IBF у гевівейті Філіп Хргович (21-1, 16 КО) закликав володаря титулу WBO Даніеля Дюбуа (24-3, 23 КО) провести реванш.

Про це він сказав у коментарі The Stomping Ground.

Хорват запропонував березень, як потенційну дату поєдинку.

"Даніелю, я йду за тобою, малюче. Я прийду по реванш. Ти швидко впорався зі своєю роботою у бою з Вордлі. Тож влаштуймо реванш у березні", – заявив Хргович.

У ніч із 17-го на 18-те жовтня Даніель легко нокаутував Фабіо Вордлі у реванші в Лондоні. Після закінчення поєдинку на ринг підійнявся Хргович та кинув виклик 29-річному британцю.

Нагадаємо, що Дюбуа та Хргович вже виходили в один ринг. 1 червня 2024 року "Динаміт" завоював титул тимчасового чемпіона IBF у важкій вазі після того, як у 8-му раунді рефері зупинив двобій через два розсічення хорватського боксера.

Раніше хорватський боксер порадив Вордлі закінчити кар'єру після другої поразки від Даніеля. Однак Фабіо вже заявив, що повернеться на ринг ще сильнішим.