Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Хргович закликав Дюбуа прийняти бій-реванш

Олександр Булава — 18 жовтня 2026, 19:25
Хргович закликав Дюбуа прийняти бій-реванш
Філіп Хргович
Getty Images

Чемпіон IBF у гевівейті Філіп Хргович (21-1, 16 КО) закликав володаря титулу WBO Даніеля Дюбуа (24-3, 23 КО) провести реванш.

Про це він сказав у коментарі The Stomping Ground.

Хорват запропонував березень, як потенційну дату поєдинку.

"Даніелю, я йду за тобою, малюче. Я прийду по реванш.

Ти швидко впорався зі своєю роботою у бою з Вордлі. Тож влаштуймо реванш у березні", – заявив Хргович.

У ніч із 17-го на 18-те жовтня Даніель легко нокаутував Фабіо Вордлі у реванші в Лондоні. Після закінчення поєдинку на ринг підійнявся Хргович та кинув виклик 29-річному британцю.

Нагадаємо, що Дюбуа та Хргович вже виходили в один ринг. 1 червня 2024 року "Динаміт" завоював титул тимчасового чемпіона IBF у важкій вазі після того, як у 8-му раунді рефері зупинив двобій через два розсічення хорватського боксера.

Раніше хорватський боксер порадив Вордлі закінчити кар'єру після другої поразки від Даніеля. Однак Фабіо вже заявив, що повернеться на ринг ще сильнішим.

Філіп Хргович Даніель Дюбуа

Філіп Хргович

Просто рознесу цього хлопця: Хргович оцінив потенційний реванш проти Дюбуа
Хргович несподівано закликав Вордлі піти на пенсію після фіаско у реванші від Дюбуа
Тепер готовий битися зі мною у березні: Хргович кинув виклик Дюбуа
Все може змінитися за секунду: Сіренко спрогнозував переможця реваншу Дюбуа – Вордлі
Хргович назвав трьох потенційних суперників на наступний бій

Останні новини