Він міг виступити краще: колишній суперник Усика дав оцінку битві Чісора – Вайлдер

Ексчемпіон світу Майріс Брієдіс поділився думками щодо бою Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО) проти Дерека Чісори (36-14, 23 КО).

Про це він висловився на власному ютуб-каналі.

Латвієць заявив, що британський боксер не показав свій максимум. Він вважає перемогу "Бронзового бомбардувальника" справедливою.

"Я ще перед поєдинком казав, що Чісора не готовий ані фізично, ані ментально. Фактично його виручила лише міцність – він витримав багато важких ударів. Вайлдер б'є дуже жорстко, особливо по корпусу, і навіть через захист може завдавати серйозної шкоди – про це не раз розповідали його спаринг-партнери.

Чісора пропускав надто багато та часто опускав руки, тому й виглядав далеким від своєї оптимальної форми. Вважаю, що він міг виступити краще, але, ймовірно, розумів, що це його останній бій. Наскільки чув, він заробив близько 2,5 мільйона доларів – як для такого поєдинку це забагато", – сказав Брієдіс.